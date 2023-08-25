В подмосковной Коломне с успехом прошел форум молодых педагогов

Это мероприятие проводилось уже в девятый раз. Организаторы всякий раз находят какие-то нестандартные подходы, поэтому форум давно вышел за рамки одного города. На этот раз в Коломну прибыли учителя из Луховиц, Зарайска, Серебряных Прудов, Каширы и Озер. В интерактивном формате они обсудили насущные задачи, связанные с новыми методиками, мерами соцподдержки, узнали о креативных подходах в обучении.

По словам начальника местного управления образования Янины Щегловой, форум стал еще одним шагом в поддержку молодых работников. Они с неподдельным интересом слушали лекции старших коллег, заряжались позитивным настроением, подмечали для себя темы на будущее. Отдельно отмечены меры поддержки со стороны областного правительства. Уместно напомнить, что в области действуют такие целевые программы, как «Социальная ипотека» и «Земский учитель».

Председатель местного Совета депутатов Николай Братушков обратил внимание на большие инфраструктурные преобразования, которые инициирует губернатор Андрей Воробьев. Так, в коломенском округе за последние годы построено шесть новых объектов по линии образования.