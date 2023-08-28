В подмосковной Коломне школьникам торжественно вручили первые паспорта
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Коломна]
В администрации Коломны прошла яркая церемония вручения первых паспортов десяти 14-летним ученикам общеобразовательных школ. Вместе с ними радость пришли разделить родители и друзья.
К ребятам обратились депутат Госдумы РФ Никита Чаплин и глава округа Александр Гречищев.
Политик напомнил о необходимости любви к малой родине, стремлении приносить пользу обществу.
«Для вас открыты все двери, чтобы реализовать свой потенциал, овладеть профессией. Вы, не сомневаюсь, сделаете много полезных дел. Мы же готовы вам помогать в начинаниях», — сказал Чаплин.
Александр Гречищев отметил, что паспорт для гражданина не только права, но и обязанности.
«Вы, уверен, справитесь с ответственностью и будете достойными гражданами великой страны. Все получится!» — подчеркнул руководитель муниципалитета.