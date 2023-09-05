В подмосковной Коломне в День города отметили передовиков труда

Коломна с размахом отпраздновала 846-й день рождения. Были концерты, соревнования, шоу, фейерверк. Отдельное и достойное место в программе заняло чествование людей труда.

Торжественное действо происходило на Советской площади, где по праздникам устанавливается главная сцена. К горожанам посредством видеосвязи обратился губернатор Андрей Воробьев. Затем слово взяли депутат Госдумы РФ Никита Чаплин и глава Коломны Александр Гречищев. Они отметили, что все большие перемены, происходящие в округе, это результат поддержки губернатора, слаженной работы местных активистов, административной команды и, конечно же, лучших работников городских предприятий. Не случайно Коломна носит почетное звание «Город трудовой доблести».

«Коломна всегда славилась и будет славиться жителями – радушными, трудолюбивыми, талантливыми», — подчеркнул Александр Гречищев.

Политик и глава округа под бурные аплодисменты земляков вручили передовикам губернаторские, ведомственные и муниципальные награды.