В подмосковной Лобне запущены мероприятия по улучшению облика улицы Ленина

Улица Ленина в подмосковной Лобне обрела современный облик благодаря новому архитектурно-художественному проекту. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства региона.

Отмечается, что реализация архитектурно-художественной подсветки зданий является важным этапом в современном благоустройстве. Оно придает привычным зданиям и общественным пространствам новый и привлекательный вид, подчеркивая особые детали. Эта инициатива стала частью проекта «Светлый город», успешно внедряемого с 2017 года.

В рамках данного проекта была разработана дорожная карта, рассчитанная на 2023-2025 года. Благодаря этим усилиям, дом 8 по улице Ленина в Лобне был оборудован оригинальной подсветкой фасада, что придало улице и зданию современный облик.