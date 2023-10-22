В подмосковной Лобне запущены мероприятия по улучшению облика улицы Ленина
Фото: [Пресс-служба Министерства благоустройства МО]
Улица Ленина в подмосковной Лобне обрела современный облик благодаря новому архитектурно-художественному проекту. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства региона.
Отмечается, что реализация архитектурно-художественной подсветки зданий является важным этапом в современном благоустройстве. Оно придает привычным зданиям и общественным пространствам новый и привлекательный вид, подчеркивая особые детали. Эта инициатива стала частью проекта «Светлый город», успешно внедряемого с 2017 года.
В рамках данного проекта была разработана дорожная карта, рассчитанная на 2023-2025 года. Благодаря этим усилиям, дом 8 по улице Ленина в Лобне был оборудован оригинальной подсветкой фасада, что придало улице и зданию современный облик.
«Для меня, как долгожителя Лобни, видеть преображение нашего города — это истинное удовольствие. Новая подсветка улицы Ленина делает город еще ярче и привлекательнее в вечернее время. Благодарен всем, кто принимает участие в реализации этого проекта», - поделился один из жителей муниципалитета Андрей Петрович.