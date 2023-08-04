В Подмосковном городе Яхрома произошло возгорание склада с резиной

Как пишет RT , инцидент произошел в Московской области. В результате него недалеко от автомобильного центра под названием «Лада» загорелся склад, на котором хранится пластик и резина.

Илья Поночевный, занимая должность главы муниципалитета, также сообщает о возгорании в своих социальных сетях, сопровождая информацию кадрами с густым черным дымом. Судя по предварительным данным, жертв в ходе ЧП не зафиксировано. Экстренные службы на данный момент работают в месте происшествия. А также уточняется причина возникновения пожара.

Дым виден за несколько километров от источника возгорания. По словам очевидцев, машины со скорой помощью прибыли к складскому помещению, которое занимает площадь 2500 квадратных метров.