Останки более двадцати бойцов Советской армии были подняты в ходе поисковой экспедиции в Зубовском поселении в городском округе Клин в рамках «Вахта Памяти — 2024». Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Известно, что поиски проходили в Зубовском поселении там, где зимой 1941 года и весной 1942 года уральские дивизии громили фашистов, защищая Клин и Москву. В ходе экспедиции были найдены останки более 20 человек. Теперь предстоит установить личности погибших (если это возможно) и похоронить их в братских могилах воинов Великой Отечественной войны на территории городского округа Клин.

Отмечается, что межрегиональная Вахта Памяти началась в Клину в начале августа. В ней принял участие сводный отряд АСПО «Возвращение» из Свердловской области, в состав которого вошли поисковики отрядов «Пламя» и «Ровесник» из города Верхняя Пышма.

Ребята жили в полевом лагере, который они разбили в местах проведения поисковой операции. В конце экспедиции они посетили Клин, где помогли поисковикам в обустройстве арт-объекта под открытым небом — пулеметной точки времен Великой Отечественной войны. Также в программе были экскурсия по городу и торжественное построение с награждением.