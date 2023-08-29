В подмосковном Королеве прошел семинар для наблюдателей на выборах

Семинар для наблюдателей на выборах состоялся в Королеве, передает МИСК Подмосковья. В мероприятии приняли участие две сотни человек. В рамках семинара обсудили, как реагировать на нарушения на избирательных участках и в каких случаях обращаться в Штаб общественного наблюдения за выборами.

Участников поприветствовала первый зампред ОПМО Татьяна Дмитриева. Она отметила, что благодаря работе общественных наблюдателей процесс голосования стал прозрачнее.

Глава информационной группы штаба Сергей Леонов рассказал о видах нарушений и как их не допустить. Также на мероприятии представили «Золотой стандарт», который был разработан Общественной палатой РФ, и «Кодекс этики общественного наблюдателя». Член ОПМО Константин Куракин подробно рассказал о них.

«Честность, непредвзятость, открытость, уважение к правам всех участников избирательного процесса – главные принципы, которые составляют основу «Кодекса этики общественного наблюдателя». (...) «Золотой стандарт» – это свод правил, которым должен следовать наблюдатель на избирательных участках», - сказал он.

Общественная палата провела уже свыше полутора сотен семинаров, общее число участников составило около одиннадцати тысяч человек.