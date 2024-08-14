В подмосковном Ногинске организовали парковку на месте аварийного дома

Снос расселенного жилого дома №4А, который ранее был признан аварийным, завершили в Ногинске Богородского городского округа. На освобожденном участке была обустроена плоскостная автомобильная парковка. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Двухэтажный деревянный жилой дом 1958 года постройки, общей площадью порядка четырехсот квадратных метров был признан аварийным. Еще в прошлом году в рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» проведены процедуры по расселению жильцов 8 квартир, после чего постройка пустовала и разрушалась.

Через портал «Добродел» поступали обращения жителей о необходимости проведения работ по сносу аварийного объекта и приведению в порядок прилегающей территории. В результате, сооружение было включено в перечень для ликвидации, в июле этого года завершены работы по демонтажу. В настоящее время участок освобожден от аварийной постройки, строительный мусор вывезен и утилизирован, на территории выполнено благоустройство.

На освобожденном участке администрацией городского округа были проведены работы обустройству плоскостной автомобильной парковки и пешеходных дорожек.

Всего на территории Богородского городского округа выявлено почти двести сорок объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день уже снесено, достроено и приведено в соответствие 140 объектов, что составляет почти шестьдесят процентов от общего количества.