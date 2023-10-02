В подмосковном парке старой усадьбы установили автоматы с кормом для птиц

В парке усадьбы Кривякино (городской округ Воскресенск) появились вендинговые аппараты с кормом для водоплавающих.

Установка автоматов сделана по просьбе жителей округа, которые переживают за здоровье уток и других птиц, которых некоторые посетители парка подкармливают сдобой. Помимо аппаратов изготовлены стенды, предупреждающие о вреде мучной пищи для обитателей водоема. Только в специальных автоматах рядом с озерами и набережной Москва-реки можно приобрести здоровый витаминизированный корм.

Усадьба и парк Кривякино как единый ансамбль оформились в конце 18-го — начале 19-го веков.