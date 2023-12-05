В подмосковном Подольске активно модернизируются крупные торговые комплексы

Как стало известно, в 2024 году модернизацией охватят свыше 40 точек. Окружным управлением потребительского рынка с предпринимателями, владельцами торговых комплексов проводится соответствующая работа. В первую очередь внимание обращается на объекты, которые находятся на въезде и выезде из города. Так, в настоящее время продолжается модернизация ТЦ «Зеленовский», ТЦ «Юалекс» и Центрального рынка. Всего в 2023 году к стандарту приведены почти 300 объектов.

Выполнение мероприятий по модернизации контролируется Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области.