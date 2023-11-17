В подмосковном Подольске чествовали участковых полицейских

Исполняющий обязанности главы муниципалитета Григорий Артамонов и председатель местного Совета депутатов Алексей Никулин встретились с правоохранителями, поблагодарили за нелегкую службу и вручили награды. Одна группа участковых награждена медалями «За безупречную службу», другая отмечена почетными грамотами благодарностями Министерства внутренних дел РФ и местных органов власти.

Как отметил Григорий Артамонов, участковые поддерживают тех, кто приходит за советом, находят выход из непростых жизненных ситуаций, предостерегают от неосторожных шагов. Оперативные решения часто помогают своевременно выявить и обезвредить нарушителей закона.

В настоящее время в Подольске работают 87 участковых. Профессиональный праздник, - День участкового, - отмечается в России 17 ноября. В этом году дата особенная — исполняется 100 лет со дня создания службы.