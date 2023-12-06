В подмосковном Подольске отметили лучших спортсменов и тренеров 2023 года

В Подольске прошла традиционная церемония «Триумф-2023», на которой подведены спортивные итоги уходящего года.

В городском округе много сильных команд и атлетов, поэтому чествование заняло много времени. Сразу семи номинантам вручены премии основателя подольской тяжелой атлетики Михаила Аптекаря. Директор СШОР «Пахра» Юрий Сверчков удостоился Благодарности губернатора Московской области. Муниципальные награды получила большая группа спортсменов, тренеров и специалистов физической культуры и спорта.

Всего в округе, согласно статистике, активным досугом, спортивными занятиями увлекаются более 150 тысяч человек. Для них создаются комфортные условия для тренировок. Например, только за последнее время открылась лыжероллерная трасса в Дубровицах, модернизированы стадионы «Труд», «Весна» и другие спортсооружения. В 2023 году проведено свыше тысячи спортивных мероприятий.