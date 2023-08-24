В подмосковном Подольске по просьбам ветеранов у школ делают парковки для машин

«Люди обратили внимание администрации, что к школам № 19 и № 29 невозможно безопасно подвезти учеников, поскольку нет площадок для парковки. Этот вопрос немедленно был взят на контроль. К началу учебного года работы должны быть завершены», — подчеркивает Жариков.