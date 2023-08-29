В подмосковном Подольске под контролем вопросы системы образования

Преподаватели подводили итоги прошлого учебного года, ставили задачи на новый год, активно обменивались мнениями по острым насущным вопросам. Глава округа Дмитрий Жариков вручил губернаторские Благодарности от имени Андрея Воробьева отличившимся педагогам общеобразовательных и дошкольных учреждений.

Как отметил руководитель муниципалитета, в округе в настоящее время в сфере образования трудятся свыше 4 тысяч человек. В 2023 году их ряды пополнили 62 выпускника педагогических вузов. Молодым специалистам будут оказаны меры социальной поддержки, помогать с приобретением жилья.

Дмитрий Жариков также заострил внимание на том, что при поддержке губернатора в округе сейчас активно строятся два детских сада и школа, открываются новые творческие центры для детей.