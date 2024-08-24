В подмосковном поселке Дорохово ведется устройство хоккейной площадки

Заместитель главы Рузского городского округа Тамара Пирогова посетила поселок Дорохово, в котором в настоящее время ведется строительство хоккейной площадки. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Благодаря государственной программе Московской области „Спорт Подмосковья“ продолжаем возводить многофункциональную хоккейную площадку на улице Стеклозаводская в поселке Дорохово. Сейчас специалисты завершают подготавливать основание для укладки асфальта, которая начнется уже в ближайшее время. Параллельно строители начнут монтаж ограждений хоккейной коробки», — рассказала Пирогова.

Примечательно, что здесь уже установлены теплые раздевалки, они уже оснащены всей необходимой сантехникой. Сейчас ожидается поставка новых трибун. При этом открытие новой многофункциональной хоккейной коробки в Дорохово запланировано уже на начало сентября.