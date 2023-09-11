В подмосковном Пушкино молодогвардейцы устроили квест для детей

Молодогвардейцы Городского округа Пушкинский регулярно устраивают увлекательные мероприятия для своих юных земляков, дошкольников и учеников начальных классов общеобразовательных школ.

Очередная встреча состоялась в центральном парке, где ребята совершили путешествие по Сказочному Лесу.

На каждой станции квеста участников поджидали сказочные лесные персонажи, которые предлагали выполнить веселые задания, просили разгадать загадки, продолжить начатую песню или пословицу. Некоторые ребята, пообщавшись с молодогвардейцами, спросили, можно ли вступить в их ряды, на что незамедлительно получили согласие.