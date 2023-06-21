В подмосковном Пушкино резко усилен контроль за состоянием дворовых территорий

Как отмечает глава городского округа Максим Красноцветов, благоустроенные, чистые дворы создают хорошее настроение жителям. Для этого требуется системная работа управляющих компаний. Администрация округа на этот счет разработала подробную документацию.

Очередной рейд в рамках партпроектов Единой России «Жители МКД» и «Городская среда» руководитель муниципалитета совершил совместно с представителями УК МБУ «ЖЭУ Пушкино» на Ярославском шоссе, в микрорайоне Инессы Арманд и других дворовых территориях. Все проблемные вопросы взяты на оперативный учет.