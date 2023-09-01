В подмосковном Щелкове на два года раньше срока открыли школу

Жители микрорайона Финский (городской округ Щелково) в День знаний получили отличный подарок. Здесь досрочно вошла в строй общеобразовательная школа на 825 учащихся.

Как отмечает глава округа Андрей Булгаков, это событие является долгожданным и вместе с тем неординарным.

«Благодаря поддержке губернатора мы смогли построить важный социальный объект на целых два года раньше срока», — подчеркивает руководитель муниципалитета.

В школе предусмотрено все, чтобы учебный процесс проходил качественно и комфортно. Все оборудование исключительно новых образцов. А гордостью коллектива преподавателей является читальный зал с большой IT-зоной и медиатекой.

Добавим, что по губернаторской программе «Открытый стадион» на пришкольной территории оборудовано отличное спортивное ядро с площадками для игровых дисциплин.