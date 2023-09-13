В подмосковном Серпухове готовят к открытию новую поликлинику

В микрорайоне Ивановские дворики на севере Серпухова полным ходом идет строительство многопрофильной поликлиники на 700 посещений в день.

В настоящий момент Ивановские дворики — самый большой микрорайон в округе. Здесь проживают около 30 тысяч горожан. Вопрос строительства крупного медицинского центра назрел давно. Поликлиники, расположенные в жилых домах, переполнены, работают в две смены. Новый центр призван решить проблему.

Строительство в рамках национального проекта «Здравоохранение» началось в прошлом году. Первый камень в основание здания заложил губернатор Андрей Воробьев. Сейчас общая готовность объекта составляет 65%. При этом фасады здания завершены уже на 90%.

Общестроительные работы выполнены уже на 80-90 процентов, в зависимости от профиля. До конца года должна состояться приемка поликлиники.

Как отмечает глава Серпухова Сергей Никитенко, объект находится на особом контроле и надо отдать должное строителям, они идут в графике.