В подмосковном Серпухове выявили и снесли здание аварийного жилого дома

Одноэтажное здание блочного многоквартирного жилого дома на улице Малая Лесная в Серпухове представлял опасность для жителей в связи с чем он и был снесен. Об этом рассказали в Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области.

Во втором квартале текущего года демонтаж аварийного объекта был завершен, в настоящий момент участок расчищен от строительного мусора. Примечательно, что дальнейший порядок использования освобожденной территории администрацией пока не определен.

Всего на территории городского округа Серпухов выявлено 234 объекта незавершенного строительства. На сегодняшний день уже снесен, достроен и приведен в соответствие 91 объект, что составляет почти сорок процентов от общего количества.