В подмосковном Талдоме проходят разнообразные ярмарки
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Талдом]
Большой популярностью в Талдомском городском округе пользуются традиционные ярмарки различных товаров.
Для проведения массовой торговли администрация округа предоставила сразу три площадки — в микрорайоне Юбилейный, поселках Вербилки и Запрудня. Покупатели охотно прибывают к торговым рядам, поскольку все самое свежее, все с колес и грядок. Особенно охотно приобретаются продукты собственного приготовления — хлеб, молочка, мед.
На этой неделе очередная ярмарка стартовала в Юбилейном.