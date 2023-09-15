В подмосковном Талдоме проходят разнообразные ярмарки

Для проведения массовой торговли администрация округа предоставила сразу три площадки — в микрорайоне Юбилейный, поселках Вербилки и Запрудня. Покупатели охотно прибывают к торговым рядам, поскольку все самое свежее, все с колес и грядок. Особенно охотно приобретаются продукты собственного приготовления — хлеб, молочка, мед.

На этой неделе очередная ярмарка стартовала в Юбилейном.