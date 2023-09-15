В подмосковном Талдоме проходят разнообразные ярмарки

Общество
пресс-служба администрации г.о. Талдом

Фото: [пресс-служба администрации г.о. Талдом]

Большой популярностью в Талдомском городском округе пользуются традиционные ярмарки различных товаров.

Для проведения массовой торговли администрация округа предоставила сразу три площадки — в микрорайоне Юбилейный, поселках Вербилки и Запрудня. Покупатели охотно прибывают к торговым рядам, поскольку все самое свежее, все с колес и грядок. Особенно охотно приобретаются продукты собственного приготовления — хлеб, молочка, мед.

На этой неделе очередная ярмарка стартовала в Юбилейном.

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