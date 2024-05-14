В подмосковном ЖК «Прибрежный Парк» продолжают строить новую школу

Строительная готовность нового образовательного учреждения, рассчитанного на тысячу шестьсот пятьдесят учеников, в ЖК «Прибрежный Парк» городского округа Домодедово составляет уже шестьдесят процентов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

Девелопер проекта группа «Самолет» возводит социальный объект в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования. При этом объект планируется ввести в эксплуатацию в 4 квартале этого года.

В настоящий момент ведутся работы по каменной кладке и устройству «мокрого фасада», также осуществляется устройство кровли — работы готовы на 35%. На 52% завершен монтаж внутренних инженерных систем отопления, вентиляции и кондиционирования. Всего на строительной площадке ежедневно задействовано 70 человек и два экскаватора.

Отмечается, что помимо школы в «Прибрежном Парке» строят два детских сада на 150 и 300 мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил организовать бесплатный отдых в летних лагерях для детей участников специальной военной операции.