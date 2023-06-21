В подмосковных Котельниках установили безопасные детские игровые комплексы

Благоустройство, создание комфортных зон для отдыха и прогулок является одним из приоритетных направлений в работе администрации городского округа Котельники.

В 2022 году здесь обновился сквер «Патриот», в котором созданы отличные условия для проведения досуга детям и взрослым. Это проект, отметим, вошел в федеральный реестр лучших практик благоустройства.

В настоящее время идет активная работа по созданию и обустройству детских зон. Так, две площадки из пяти запланированных на 2023 год уже открылись. При их модернизации использовались экологичные материалы.

Глава округа Сергей Жигалкин лично проверил качество выполненных работ, пообщался с жителями и взял на карандаш их пожелания.