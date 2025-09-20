В Подольске 300 первокурсников РГУТИС посвятили в студенты

19 сентября в Подольске, в парке имени Виктора Талалихина, состоялся квест, приуроченный к посвящению в студенты 300 первокурсников Российского гуманитарного университета туризма и сервиса (РГУТИС). Об этом рассказали в администрации городского округа.

Тематический квест под названием «Зачислен!» стал увлекательным испытанием, в рамках которого студенты решали 12 заданий, каждое из которых было связано с определенной специальностью. Каждая группа первокурсников получила в помощь опытного волонтера — студента. Они направляли новичков в процессе выполнения заданий и помогали с навигацией по парку. Участники квеста имели возможность испытать свои силы в различных профессиональных ситуациях. Они разрабатывали законы, работали с юридическими документами, решали логистические задачи, а также осваивали основы финансового планирования и выявляли ошибки в алгоритмах.

Энергия нового начала наполнила парк, где ведущая Елизавета Шугаева отметила, что именно здесь начинается важнейший этап студенческой жизни. Событие стало знаковым моментом для первокурсников, символизируя их вход в мир высшего образования и будущих профессиональных достижений.

