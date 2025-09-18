Центральный купол установили на Никольский храм в Подольске

В Подольске уже наполовину выполнили работы по возведению Никольского храма в Кузнечиках. На храм установили центральный купол диаметром более 11 м.

Как отметил глава округа Григорий Артамонов, возобновить строительные работы удалось благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и Правительства Московской области.

На объекте продолжаются фасадные работы, монтаж лестниц и пандусов, установка декоративных элементов.

Завершить работы планируется в конце текущего года. После этого в храме разместят старинную икону небесного покровителя Николая Чудотворца.

