В Подольске объявили победителей конкурса «Юные таланты – 2025»

В подольском Доме культуры (ДК) им. Лепсе состоялся финальный гала-концерт лауреатов традиционного детского творческого конкурса «Юные таланты – 2025». Об этом сообщила администрация городского округа. Насыщенную программу мероприятия открыла торжественная церемония награждения.

Как и в 2024 году, главный кубок вновь достался Дворцу культуры «Октябрь», воспитанники которого подготовили наибольшее число лауреатов и получил звание лучшей творческой площадки конкурса.

Обладателями гран-при стали участники Образцового коллектива «Музыкально-хоровая студия «Радуга»» ДК «Октябрь» (хормейстер Анастасия Никонова) Екатерина Михайлова, продюсерского центра Саши Колчака (руководитель Александр Колчак) Полина Пономарева, Образцового коллектива «Цирковая студия «Алле»», ДК ЗиО СП «КДЦ «Южный»» (руководитель Ирина Билинская) Анастасия Глазкова.

Также гран-получили участница Образцового коллектива «Балетная студия «Синяя птица»» ДК «Октябрь»» (балетмейстер-постановщик Анна Голдунова) Яна Рау и детской музыкальной школы №1 (преподаватель по баяну Татьяна Кондратьева) Георгия Устинова.

После церемонии зрителей ожидала яркая программа гала-концерта с разнообразными номерами, которые включали танцевальные выступления, сольные, хоровые и инструментальные номера. Кульминацией мероприятия стало совместное выступление участников конкурса, которые вышли на сцену и исполнили легендарную песню «День Победы».

В этом году конкурс «Юные таланты – 2025» проводился в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие около 4 тыс. детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет.

Ранее сообщалось, что футболисты Подольского социально-спортивного колледжа завоевали Кубок Победы.