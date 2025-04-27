Футболисты Подольского социально-спортивного колледжа завоевали Кубок Победы

Футбольная команда Подольского социально-спортивного колледжа стала победителем турнира «Кубок Победы», посвященного 80-летию Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом сообщила администрация городского округа.

Мероприятие собрало более 80 спортсменов из семи команд учреждений профессионального образования города.

Турнир ежегодно проходит в преддверии празднования Великой Победы и нацелен на патриотическое воспитание молодежи. Во время соревнований команды боролись за победу в упорных матчах, демонстрируя высокий уровень мастерства и командный дух.

По итогам турнира лидером стала команда Подольского социально-спортивного колледжа. Второе место заняли футболисты Многопрофильного колледжа № 1, а бронзу соревнований завоевали спортсмены колледжа «Московия» из микрорайона Львовский. Победа подольских спортсменов отметилась яркой игрой, командным взаимодействием и высоким настроем.

Турнир «Кубок Победы» продолжит традицию объединения учащихся профессиональных учреждений на спортивной арене и воспитания чувства гордости за историческое наследие страны.

Ранее сообщалось, что в Подольске на Всероссийском субботнике собрали более 200 куб. м мусора.