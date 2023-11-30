В Подольске обсудили проблемы микрорайона Кутузово

Крайний в этом месяце прием граждан состоялся на улице Сосновой, дом 2. Жители задали интересующие их вопросы непосредственно работникам администрации. Основная тема встречи — ремонт кровли дома 24 на улице Правды.

После того, как заявления людей обработают, они получат ответ в установленные сроки.

Следующие встречи состоятся по адресам:

- в поселке Железнодорожный, ул. Б. Серпуховская, д. 214В — 4 декабря с 10:00 до 17:00;

- в микрорайоне Кузнечики, Армейский проезд, д. 7 пом. 3 — 6 декабря с 10:00 до 17:00;

- в микрорайоне Львовский, ул. Красная д. 2а — 7 декабря с 10:00 до 17:00;

- в поселке Дубровицы, д. 35А — 13 декабря с 10:00 до 17:00;

- в микрорайоне Климовск, ул. Ленина д. 5 — 14 декабря с 10:00 до 17:00;

- на улице Павлика Морозова, д. 69 — 18 декабря с 10:00 до 17:00;

- на улице Б. Серпуховская, д. 1/41 — 20 декабря с 10:00 до 17:00;

- на улице Сосновая, д. 2 — 21 декабря с 10:00 до 17:00.

Обеденный перерыв — с 13:00 до 14:00.