В Подольске очистили от снега более 50 км дорог

В подмосковном городском округе Подольск за ночь обработали свыше полсотни километров дорог. Сотрудники городских коммунальных служб продолжают работу по ликвидации последствий осадков и сейчас.

На данный момент коммунальщики расчищают дороги и тротуары. Специалисты вывезли снег из ряда общественных мест, а также скверов городского округа. Ночью сотрудники коммунальных служб использовали более трех десятков единиц техники, чтобы подготовить дороги для горожан, которые утром едут на работу. Так, в течение ночного времени суток уборку провели в девяти микрорайонах подольска, а также в поселках Дубровицы и Кузнечики.

Также представители администрации подмосковного городского округа Подольск напомнили, что горожане могут обратиться в свою управляющую компанию по поводу уборки дворов после снегопада. А участников дорожного движения призвали быть внимательными и осторожными особенно в такую погоду.