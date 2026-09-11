В Подмосковье подсветкой оборудовали более 140 пешеходных переходов

В Подмосковье специалисты Мосавтодора оборудовали направленной подсветкой 142 пешеходных перехода на 72 региональных дорогах, работы проходят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в целях повышения безопасности участников дорожного движения. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Направленную подсветку на переходах делают в первую очередь для повышения безопасности дорожного движения, чтобы снизить риск ДТП — она улучшает видимость перехода и пешеходов для водителей, это особенно важно в темное время суток и в непогоду», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По его словам, до конца 2026 года специалисты оборудуют направленной подсветкой еще около 350 переходов. Работы уже прошли в 31 округе, наибольший объем выполнили в Богородском, Чехове и Клину.

Так, например, в Богородском округе подсветкой оснастили переходы на улице Советской Конституции в городе Ногинске у дома № 49, на Кудиновском шоссе у остановки «ЦРМ» в поселке городского типа Обухово и у одноименных остановок в деревнях Кашино и Оселок и так далее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.