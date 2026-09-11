В Московской области откроют три новых лесопарка

В субботу, 12 сентября, в Подмосковье состоится открытие трех лесопарков — в Щелкове, Ногинске и Истре. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Так, в лесопарке «Спутник» в Щелкове гостей ждут показательное выступление кинологического сообщества, детские развлечения, гуманитарная ярмарка и книжная выставка, в Ногинске в лесопарке «Волхонка» — дружеские турниры по мини-футболу и стритболу, игровая и анимационная программы, представление с мыльными пузырями и праздничная фотозона. В Истре в субботу откроется лесопарк «Городская Массовка», в программе — массовый забег, джазовая программа, детский квест «Карта лесопарка Массовка» и активности детского гимнастического центра GYMKIDS.

В этот же день пройдет открытие второй части территории в Вишняковском лесопарке в Балашихе. Там состоится фестиваль «Мейерхольд», интерактивная программа театра «Дети Мельпомены», выступление кавер-хора «Припевочки» и коллектива «Тодес», перформанс театра клоунады «Каникулы» и не только.

Мероприятия организовали при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.

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