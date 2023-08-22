В Подольске открыли памятную стелу в День государственного флага

Фото: [ пресс — служба администрации г. о. Подольск ]

В прошлом году Губернатор Московской области Андрей Воробьев поддержал инициативу подольчан о присвоении Городскому округу Подольск звания «Населенный пункт воинской доблести».

В этот вторник на бульвар 65-летия Победы, к новому знаковому месту почтить память героев округа пришли ветераны, активные жители муниципалитета, волонтеры, участники молодежных объединений.

Специально для этого торжественного случая заслуженный художник России, скульптор Роман Фашаян разработал и изготовил прекрасную архитектурную девятиметровую композицию, обрамленную декоративными элементами и графическими материалами.

Место для установки стелы подобрано не просто так. Много десятилетий назад, в годы ВОВ именно здесь базировался истребительный авиаполк. Он надежно защищал Москву от фашистских захватчиков.

В те сложные годы подольчане дружно встали на защиту Родины.

«Спустя десятилетия в России по-прежнему много достойных людей. Государственными наградами отметили мужество, отвагу и самоотверженность трех подольчан — участников специальной военной операции. Этот день стал особенным и для юных жителей», — рассказал глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков.

Прямо у подножья прекрасной стелы вручили паспорта 14-летним ребятам, которые уже смогли добиться успехов в учебе, спорте, искусстве.

Дмитрий Жариков сердечно поздравил жителей округа с праздником.

«С праздником вас, дорогие подольчане! Пусть Государственный флаг Российской Федерации вдохновляет вас на трудовые достижения, вызывает чувство гордости за Родину!» — пожелал глава городского округа Подольск.

Глава округа также выразил пожелание, чтобы стела, как символ храбрости и несокрушимости предков, стала для жителей округа местом силы, которое поможет покорить новые вершины.

Напомним, сегодня множество героических земляков защищают рубежи нашей Родины. Их семьи в тылу чутко поддерживают волонтеры, администрация округа.