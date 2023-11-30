В Подольске продолжают усиленно расчищать снег

В настоящий момент для ликвидации последствий снегопада привлечено 86 единиц техники и 200 человек. 400 километров дорог уже очистили, при этом вывезли свыше 500 кубометров снега. Снег убирают и в дальних уголках Подольска, например, в деревнях Наумово и Луковня, в поселке Поливаново.

Работники особенно тщательно расчищают снег возле общественно значимых объектов, на остановках, во дворах и скверах.

Участников дорожного движения призывают быть внимательными и осторожными, не мешать работе техники. Также, если есть возможность, нужно отказаться от личного транспорта, либо же не превышать скорость и соблюдать дистанцию. Специалисты продолжают делать все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию на улицах Подольска.

По вопросам, касающимся уборки, можно звонить по телефону управляющей компании: 8 (496) 750-00-50. Также работает и дежурный, который отвечает за уборку дорог и общественных территорий: 8 (985) 914 74 56. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций — звонить по номеру 112.