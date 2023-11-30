В Подольске снесли аварийное здание

Постройку ликвидировали на улице Пионерской. Здание было заброшено, находилось в плохом состоянии и уже давно не использовалось. Соседи очень переживали за этот объект, так как он представлял для них опасность и портил внешний архитектурный облик городского округа.

Демонтаж обычно проводится быстро, для этого требуется всего один день. После проведения работ с территории вывозят строительный мусор.

В Подольске и дальше будут избавляться от заброшенных и аварийных зданий.