В Подольске состоялось открытие нового сезона проекта губернатора Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье»
Фото: [пресс-служба администрации г.о Подольск]
Мероприятие прошло в Парке культуры и отдыха им. Виктора Талалихина, Детском парке культуры и отдыха и в Парке культуры и отдыха «Дубрава».
Каждый из посетителей смог найти для себя интересное занятие и провел время с пользой. Для детей организовали развлекательную программу, мастер-классы и спортивные соревнования. Также жителям и гостям Подольска будет доступен каток, который имеет площадь 1,5 тысячи квадратных метров, и рассчитанный на 400 человек.
Праздничные мероприятия окончатся тем, что в парках округа зажгутся елки. Все жители и гости приглашаются стать участниками этой зимней сказки!