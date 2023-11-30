В Подольске состоялось открытие нового сезона проекта губернатора Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье»

Мероприятие прошло в Парке культуры и отдыха им. Виктора Талалихина, Детском парке культуры и отдыха и в Парке культуры и отдыха «Дубрава».

Каждый из посетителей смог найти для себя интересное занятие и провел время с пользой. Для детей организовали развлекательную программу, мастер-классы и спортивные соревнования. Также жителям и гостям Подольска будет доступен каток, который имеет площадь 1,5 тысячи квадратных метров, и рассчитанный на 400 человек.

Праздничные мероприятия окончатся тем, что в парках округа зажгутся елки. Все жители и гости приглашаются стать участниками этой зимней сказки!