В Подольске состоялся четвертый этап Всероссийского конкурса любительской рекламы
Фото: [пресс-служба администрации г.о Подольск]
Проект создан для того, чтобы подольские бизнесмены могли проявлять себя и продвигать свою марку через конкурсы и увеличение профессиональных связей.
«Если хочешь быть на шаг впереди конкурентов, нужно не только использовать классические проверенные рекламные инструменты, но и подходить к продвижению творчески. Наш проект помогает предпринимателям рассказать о своем бизнесе через креативные форматы на широкую аудиторию, найти новые партнерства», — рассказала продюсер конкурса Анна Моисеева.
Помимо того, что прошел конкурсный показ и награждение победителей, гости увидели stand up от предпринимателей. Зрители оценили шоу и подарили выступающим бурные аплодисменты.
Важным гостем мероприятия стал председатель Совета депутатов Алексей Никулин. Он сказал свое приветственное слово, пожелал успехов всем присутствующим, вручил почетную грамоту директору конкурса Алексею Кокорину, а также выделил лучших бизнесменов.