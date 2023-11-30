В Подольске состоялся четвертый этап Всероссийского конкурса любительской рекламы

«Если хочешь быть на шаг впереди конкурентов, нужно не только использовать классические проверенные рекламные инструменты, но и подходить к продвижению творчески. Наш проект помогает предпринимателям рассказать о своем бизнесе через креативные форматы на широкую аудиторию, найти новые партнерства», — рассказала продюсер конкурса Анна Моисеева.⁣⁣