В Подольске состоялся «Тест по истории Великой Отечественной войны»

На базе Дворца молодежи прошла Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны». Она была приурочена ко Дню Неизвестного Солдата. Тест организовал Молодежный парламент совета депутатов муниципалитетов при поддержке комитета по делам молодежи администрации Подольска.

Основной целью акции стало изучение истории, оценка грамотности по истории у жителей России и у соотечественников, которые живут заграницей, а также противодействие лживым фактам об истории.

Во встрече поучаствовали около сорока человек. Ветераны, депутаты и школьники дали свои ответы на сорок вопросов, которые были посвящены разным периодам ВОВ. На дачу ответов отводилось 40 минут.