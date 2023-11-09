В Подольске стартует проект «Зима в Подмосковье»

Исполняющий обязанности главы городского округа Подольск Григорий Артамонов рассказал, что в муниципалитете уже стартует губернаторский проект «Зима в Подмосковье».

Так, в Подольске планируют провести до 8 января 2024 года более двух сотен новогодних мероприятий для детей. Также стартует ряд традиционных зимних акций, например, «Почта Деда Мороза»: для нее установят ящики для писем в парках городского округа Подольск. Помимо этого, в этом году впервые в муниципалитете реализуют проект «Десант Деда Мороза».

Создать праздничное настроение помогут ярмарки, спектакли и тематические выставки. А детей участников специальной военной операции и ребят из многодетных и малообеспеченных семей пообещали пригласить на особенные праздники. Также пройдут и новогодние акции по сбору средств российским военным.

Отдельно стартует сезон зимних видов спорта и соревнований, на которых будут приглашать горожан и гостей городского округа Подольск. К ним уже идет масштабная подготовка.