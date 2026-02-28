В Подольске утвердили план борьбы с наркотическими веществами среди школьников

В администрации Подольска прошло заседание Антинаркотической комиссии, сообщила пресс-служба городской администрации. Медики и силовики собрались вместе, чтобы подвести итоги 2025-го года и наметить планы на 2026-й. Главная тема — защита детей и подростков от наркотиков и профилактика зависимостей.

Одним из ключевых вопросов стали результаты социально-психологического тестирования среди школьников. Эту процедуру в округе проводят уже больше десяти лет — с 2013 года. Проверку проходят все ученики с седьмого по одиннадцатый класс. Результаты тестов помогают понять, насколько велик риск распространения вредных привычек среди молодежи и где нужно усиливать профилактику.

На заседании также выступили представители Комитета по физической культуре и спорту, которые рассказали, как им удается отвлекать подростков от улицы и дурных компаний.

Самый надежный способ уберечь ребенка — увлечь его физкультурой. И судя по планам, работа в этом направлении будет проводиться регулярно. На 2026-й год в Подольске запланировали больше 1,5 тыс. спортивных мероприятий.

По итогам заседания комиссия приняла ряд решений, которые направлены на то, чтобы улучшить систему профилактики, укрепить здоровье детей и привить им правильные ценности. В администрации подчеркнули: защита молодого поколения от наркотиков остается одной из главных задач.

