В Подольске выбрали лучшего воспитателя муниципалитета

Педагог из детского сада при седьмой гимназии подмосковного городского округа Подольск Анна Сапегина стал победителем муниципального этапа регионального профессионального конкурса и представит Подольск на областном этапе весной 2024 года

Конкурс состоялся в дошкольном отделении школы № 35. В финальном туре принимали участие четыре педагога. Заданием для заключительного этапа стало «Педагогическое мероприятие с детьми». В ходе этого испытания представительница Подольска провела занятие на тему «Здравствуй, зимушка-зима!». Другие конкурсанты также проявили креатив и поговорили с детьми о доброте, книгах и о родной стране.

По итогам финального этапа Анна Сапегина из Подольска была признана победительнице муниципального этапа профессионального конкурса среди педагогов дошкольного образования.