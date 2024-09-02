В подольский Сад камней Памяти и Славы доставили исполин из города Ковров Владимирской области

Пятьдесят седьмой из шестидесяти запланированных камень из города воинской славы Ковров Владимирской области прибыл в Сад камней Памяти и Славы в подмосковный Подольск.

Отмечается, что отгрузка проходила в торжественной обстановке в День города, а почетным гостем мероприятия стал инициатор создания Сада камней Виктор Макаров.

«Наконец-то наш Сад пополнился камнем из славного города Ковров, нашего любимого города оружейников, тружеников. Они ковали оружие победы в период Великой Отечественной войны. И сейчас грозное высокоточное оружие, изготавливаемое в одной из трех столиц оружейников, приближает нашу победу в специальной военной операции», — рассказал Макаров.

Фото: [ Мария Андрюхина ]

В Подольске многотонный камень встречали активисты отряда юнармейцев «Варяг». Манипулятор для разгрузки исполина предоставил муниципальный комбинат благоустройства. Виктор Макаров провел для школьников экскурсию по Саду камней: познакомил с исполинами, легендами к ним, флагами из городов-героев и воинской славы.

Напоминаем, что сад камней Памяти и Славы в Подольске начали создавать в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Все началось с исполинов из 13 городов-героев и крепости-героя.