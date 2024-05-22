В поликлиниках Пушкинской больницы 25 мая пройдет единый день диспансеризации

В поликлиниках Пушкинской больницы имени профессора Розанова В.Н. в субботу, 25 мая, пройдет единый день диспансеризации, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Медики будут принимать горожан с 09:00 до 14:00. Для консультации рекомендовано предварительно пройти процедуру регистрации. Сделать это можно различными способами:

• на регпортале госуслуг;

• через 122;

• в поликлинике (через терминал или регистратуру).

Горожане, которые не пройдут регистрацию, также будут приняты докторами. Стоит учитывать, что в таком случае придется потратить больше времени на ожидание своей очереди.

В поликлиники необходимо приходить, имея следующие документы:

• паспорт;

• медицинский полис;

• СНИЛС.

Для того чтобы анализ крови был расшифрован правильно, рекомендовано приходить на осмотр натощак. Медики будут проводить прием на территории следующих поликлиник:

• № 1 Пушкино;

• № 2 мкр. Мамонтовка;

• № 3 п. Лесной;

• № 4 мкр. Клязьма;

• № 5 п. Правдинский;

• № 6 п. Софрино;

• № 7 п. Софрино-1;

• № 8 п. Ашукино;

• № 9 Ивантеевки.

В ведомстве напомнили, что пушкинцы вправе пройти осмотр в любой рабочий день с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00. Для тех жителей, чей рабочий график не позволяет пройти обследование в эти дни, предусмотрены единые дни диспансеризации и дни семейного здоровья. Подобные мероприятия проходят два раза каждый месяц.

«Финальный этап диспансеризации — консультация у терапевта — также адаптирован для работающих граждан. Прием можно провести удаленно, используя телемедицинскую консультацию», — рассказала заместитель главврача Татьяна Хоменко.

Дни диспансеризации в Пушкинском округе теперь запланированы на 8 и 15 июня. Отметим, что «семейный день», который проходит в Дни диспансеризации и семейного здоровья, позволяет пройти медицинский осмотр одновременно всем членам семьи.