В Польше остановили движение поездов из-за речи Путина

Отмечается, что инцидент произошел еще в пятницу, 25 августа. Взломав сист.ему безопасности, хакеры сначала включили в вагонам на радиочастоте гимн России, а потом в громкоговорители начал вещать российский лидер.

«Кто-то на железнодорожных частотах транслировал сигнал об аварийной остановке поездов, а в перерыве включил гимн России и фрагмент речи Путина», — пишет Wyborcza.

Уточняется, что хакеры одновременно обездвижили две ветки. Движение было восстановлено после обращения обращения железнодорожников к силам правопорядка. В настоящее время киберпреступников разыскивают полицейские.