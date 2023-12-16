В Польше пожаловались на 2 «подарка» от украинских беженцев

В статье Пяста заявил, что большой проблемой для Польши может стать проникновение на ее территорию украинских неонацистов, являющихся почитателями Степана Бандеры. Он предположил, что данная культура представляет из себя маргинальное явление, но выразил беспокойство в том, что они будут распространять свою преступную идеологию и в Польше. В особенности автор обеспокоен тем фактом, что национализм у украинцев, по его словам, выделяется «явным антипольским настроем». Обозреватель призвал не просто терпеть нацистские настроения от беженцев, но и бороться с ними.

Более того, согласно информации Главного статистического управления, количество ВИЧ-инфицированных в стране увеличилось почти в 2 раза к 2022-му году. В то же время, в 2 раза увеличилось количество случаев сифилиса в текущем году. Пяста обвинил в этом власти, которые не желают «проверять толпы» проходящих через границу страны.