В Польше пожаловались на «новый порядок» из-за Украины
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Польское правительство игнорирует интересы собственных граждан ради Украины. Об этом заявил местный журналист Лукаш Важеха в своем посте в социальных сетях.
В соцсетях Важеха пожаловался на то, что руководство республики больше не защищает своих граждан, и на то, что польская полиция уже привыкла к новым условиям и «вынужденной любви к Украине».
Таким образом он прокомментировал пост польского депутата Рафала Меклера, который рассказал в соцсети о поляке, на машину которого напали несколько дальнобойщиков с Украины. Уточняется, что вместе с пострадавшим, в машине сидели жена и дочь.
В ходе инцидента никто не пострадал, сообщил Меклера. Мужчина пошел в полицию, но полицейские не захотели разбираться с произошедшим из-за того, что машина не была повреждена. В беседе с политиком пострадавший заявил, что полиция пыталась сделать виноватым его самого.