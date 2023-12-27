В Польше пожаловались на «новый порядок» из-за Украины

В соцсетях Важеха пожаловался на то, что руководство республики больше не защищает своих граждан, и на то, что польская полиция уже привыкла к новым условиям и «вынужденной любви к Украине».

Таким образом он прокомментировал пост польского депутата Рафала Меклера, который рассказал в соцсети о поляке, на машину которого напали несколько дальнобойщиков с Украины. Уточняется, что вместе с пострадавшим, в машине сидели жена и дочь.

В ходе инцидента никто не пострадал, сообщил Меклера. Мужчина пошел в полицию, но полицейские не захотели разбираться с произошедшим из-за того, что машина не была повреждена. В беседе с политиком пострадавший заявил, что полиция пыталась сделать виноватым его самого.