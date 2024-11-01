В Польше раскрыли катастрофические последствия захвата Россией танков Abrams

Российская оборонка после изучения захваченных на Украине американских танков M1A1 Abrams вполне способна разработать новые методы борьбы с западной бронетехникой, пишет польское издание Interia.

В своем материале журналисты напомнили, что российским военным удалось «затрофеить» сразу несколько переданных Киеву бронемашин. Благодаря этому Россия, вероятно, уже получила нужные для подробного изучения сведения об остававшихся до последнего времени уникальными системах и технологиях НАТО.

«Армия нашего восточного соседа [Украины] потеряла на поле боя большую часть переданных ей <…> американских танков Abrams. <…> Несколько танков M1A1 Abrams были захвачены русскими. <…> Это значит, что ВС РФ могут получить сведения о применяемых в этих танках технологиях и системах», — сказано в статье.

Как продолжает автор публикации, такого развития событий «не ожидал никто».

Издание продолжает, что полученные Москвой разведданные помогут российским специалистам как усовершенствовать защиту собственной военной техники, так и гарантированно разработать эффективный способ отключения электроники американских Abrams.

Ранее в США назвали число оставшихся у украинской армии танков Abrams.