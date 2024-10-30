В американском военном журнале Military Watch Magazine написали о том, что российские войска в очередной раз захватили танк Abrams под Покровском в ДНР. Перевод статьи представлен Pravda.Ru.

Отмечается, что этот факт еще больше сокращает и без того весьма ограниченное число оставшихся на вооружении Киева танков, поставленных Вашингтоном. Так, российской армией были захвачены несколько танков Abrams с тех пор, как 23 февраля данные машины были впервые замечены на вооружении, причем первая подтвержденная потеря танков произошла всего через три дня, за чем последовала череда дальнейших потерь в течение следующих двух месяцев.

Добавляется, что по мере того, как объем танков Abrams на украинском вооружении быстро уменьшается, изображения боевых машин, захваченных или уничтоженных, становятся все более редкими. На сегодняшний день, по данным американского издания, свыше 20 из 31 танка Abrams, поставленного в Незалежную, были уничтожены, выведены из строя или захвачены в плен, причем большинство поражений, заснятых на пленку, были достигнуты посредством управляемой артиллерии или одноразовых БПЛА «камикадзе».

Уточняется, что интервью западной прессы с украинским персоналом подчеркивают неудовлетворенность работой указанных боевых машин, ссылаясь как на технические проблемы, вроде уязвимости электронных компонентов к образованию конденсата и уязвимости к огню российской армии.

Ранее сообщалось, что Австралия собралась передать Украине 49 танков Abrams.