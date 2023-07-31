В полуфинал международного конкурса попали 26 инициатив от жителей ЯНАО

Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , на региональный этап #МыВместе было подано поразительное количество заявок от северян – целых 223.

Конкурсная комиссия отметила 41 проект из числа поданных заявок, и 26 из них продолжат свою борьбу в полуфинале. Северяне представили широкий спектр замечательных идей. Особое внимание заслуживает город Салехард, который стал лидером по количеству поданных заявок.

Большинство полуфиналистов будут бороться за номинации «НКО» (некоммерческая организация) и «Волонтеры». Авторы проектов, отобранных на полуфинал, должны будут выполнять задания, предложенные конкурсной комиссией до 6 августа.

Народное голосование, где можно поддержать понравившиеся проекты, начнется в октябре, а итоги конкурса будут объявлены на форуме #МыВместе 5 декабря.