В посольстве РФ в ФРГ заявили о новых случаях конфискации российских авто

В Германии немецкая таможня продолжает конфисковывать без объяснения причин автомобили с российскими номерами. Об этом предупредили в пресс-службе посольства РФ в Берлине.

В дипмиссии отметили, что подобные демарши никак не подкреплены законодательно в правовом поле и не урегулирована как на федеральном, так и государственном уровнях.

«Отметим, что сотрудники таможенных органов Германии время от времени изымают частные транспортные средства, зарегистрированные в качестве собственности граждан России в Российской Федерации и временно ввезенные в Федеративную Республику Германия для личного пользования или в транзитных целях», — заявили в Telegram-канале дипмиссии.

В посольстве порекомендовали российским гражданам пока отказаться от поездок в Германию на транспортных средствах с российскими номерами.