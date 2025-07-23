В пожаре в жилом доме на Мытной улице в Москве пострадали девять человек

В результате пожара в жилом доме на Мытной улице в Москве девять человек получили травмы. Трое из них выпрыгнули из окон четвёртого этажа, сообщает МЧС Москвы в своем аккаунте в соцсетях.

По информации, полученной от городских служб экстренной помощи, на улице Мытная в Москве произошло возгорание в двух квартирах и на балконе на четвёртом этаже многоквартирного дома.

«До прибытия пожарно-спасательных подразделений три человека выпрыгнули из окна четвертого этажа — они находятся в скорой. Из подъезда дома огнеборцы вывели 15 человек. К сожалению, на пожаре пострадали девять человек», — говорится в сообщении МЧС Москвы.

В ведомстве уточнили, что в данный момент на горящем объекте на Мытной улице задействованы 34 специалиста и 10 единиц пожарной техники.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области начались пожары во дворах домов после удара дронов.